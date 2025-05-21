Samsun'da Konser Alanında Bıçaklama Olayı: 3 Kişi Tutuklandı

Samsun'da Konser Alanında Bıçaklama Olayı: 3 Kişi Tutuklandı
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Samsun'da bir konser sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan genç, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Samsun'da konserde bir kişinin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark konser alanında 18 Mayıs akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs etkinlikleri dahilinde düzenlenen Aydilge konserine giden K.Ç.(19), bıçaklı saldırıya uğrayarak karnından ve kalçasından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, saldırganlar kaçtı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip sonucu bıçaklama olayını yapan Ö.T.(19), B.T.(19), Y.K.(18) ve M.Ö.'yü (18) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 4 kişi nöbetçi mahkemeye ifade verdi. Ö.T., B.T. ve Y.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.Ö. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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