Kırmızı ışıkta kaza: 4 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Vezirköprü ilçesi İstanbul Caddesi Vabartum Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 NH 520 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 06 ABR 610 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 ABR 610 plakalı araçta bulunan Songül A., Zeynep A., Müberra A. ve Selma A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile trafik polisleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

