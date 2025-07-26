Samsun'da Kasten Adam Öldürmekten Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'da Kasten Adam Öldürmekten Aranan Şahıs Yakalandı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 'kasten adam öldürmek' suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan 61 yaşındaki H.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. H.K., teslim edildiği ceza infaz kurumuna götürüldü.

Samsun'da "kasten adam öldürmek" suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada "kasten adam öldürmek" suçundan 9 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan H.K.'nin (61) il dışından evine geldiği bilgisine ulaşıldı. Hükümlü H.K., Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.K., Vezirköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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