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Samsun'da Kaçak Etil Alkol ve Sahte İçecek Operasyonu

Samsun'da Kaçak Etil Alkol ve Sahte İçecek Operasyonu
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği operasyonda 30 litre etil alkol ve 2,5 litre sahte içki ele geçirerek bir kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda etil alkol ve sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda kaçak etil alkol ve sahte içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, bidonlar içinde 30 litre etil alkol ve 2,5 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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