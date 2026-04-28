Samsun'da iş kazası: Kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen iş kazasında 66 yaşındaki bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 09.30 sıralarında Alaçam ilçesi Yenicami Mahallesi çamlık alanı arkasında bulunan inşaat temeli hafriyat sahasında kaza meydana geldi. Suha A. (63) idaresindeki 55 NN 280 plakalı kamyon, park halinden hareket ettiği sırada, aracın sağ ayna alt kısmında bulunan kör noktada yer alan işçi Ahmet Yiğitce'ye (66) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yiğitce'nin kamyon üzerinden geçti. Ağır yaralanan işçi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Yiğitce hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı