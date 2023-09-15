Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 34 kişi yakalandı
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda aranan hükümlü ve şüphelilere yönelik 34 kişi yakalandı.
SAMSUN'da aranan hükümlü ve şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 34 kişi yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, aranan hükümlü ve şüphelilere yönelik 14-15 Eylül tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda aralarında, uyuşturucu madde kullanımından 12 yıl 6 ay, 6 yıl 1 ay ve 4 yıl 2 ay, kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 34 kişiyi yakaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa