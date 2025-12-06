Haberler

Aracında silahlı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü hastanelik oldu

Aracında silahlı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü hastanelik oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde dolmuş minibüs sürücüsü Murat A., seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da dolmuş minibüs içinde silahlı saldırıya uğrayan sürücü hastanelik oldu.

Olay, Canik ilçesi Dereler Mezarlığı'nın alt kısmında meydana geldi. Dolmuş minibüs şoförü Murat A. (36), seyir halindeyken kimliği sonradan belirlenen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sol koluna isabet eden kurşun giriş çıkış yaparken, yaralı sürücü kendi aracıyla özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Erkan A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıda 3 kurşun isabet eden minibüste incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.