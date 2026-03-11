Haberler

Trafikte direksiyon başında fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı

Trafikte direksiyon başında fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda 67 yaşındaki sürücü, ışıklara yaklaşırken direksiyon başında fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.

Samsun'da direksiyon başında fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. 55 BLG 85 plakalı aracı kullanan Fatih B. (67) ışıklara yaklaştığı sırada direksiyon başında fenalaştı. Aracın ışıklarda durduğu sırada sürücünün rahatsızlandığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kısa süreliğine durdurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fatih B., ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün tedavisi sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dünyayı sevgi kurtaracak' dedirten görüntü

Bir an bile tereddüt etmedi
Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini topçu atışlarıyla hedef aldık

İsrail'e misilleme saldırısı! Topçu atışlarıyla hedef aldılar
Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar

Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
6-1 kazandıkları maçın sonunda üzüldüğü şeyi duyanlar ''Kafayı yemiş bu!'' diyor

6-1 yendikleri maçta üzüldüğü şeyi duyanlar ''Kafayı yemiş bu!'' diyor
'Dünyayı sevgi kurtaracak' dedirten görüntü

Bir an bile tereddüt etmedi
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak

Tartışılan plakalarla ilgili yeni karar: Onları geçerli kabul ediyoruz
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!