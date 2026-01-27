Haberler

Lokantacı, çorba servisi tartışmasında iş yerine silahlı saldırı düzenledi

Lokantacı, çorba servisi tartışmasında iş yerine silahlı saldırı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da bir lokantacı ile oto tamircisi arasında yaşanan dışarıya çorba servisi tartışması, lokantacının silahla ateş açmasıyla sonuçlandı. Olayda yaralanan olmazken, lokantacı tutuklandı.

Samsun'da bir lokanta sahibi ile oto tamircisi arasında yaşanan dışarıya çorba servisi tartışması silahlı saldırıya dönüşürken, iş yerine ateş açan lokantacı tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokanta sahibi M.S. (63) ile lokantanın yanında bulunan araç tamirci dükkanı sahibi A.A.K. (48) arasında, iş yerine olan dışarıya çorba servisi yapılmaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine lokanta sahibi M.S., aracından aldığı tüfekle tamirci dükkanına ateş açtı. Öfkeli lokantacı daha sonra da olay yerinden kaçan A.A.K.'nin peşinden tüfekle ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, lokantacı M.S., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak

Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Fatih Altaylı cezaevi günlerini anlattı: Kahvaltı için avokado istedim, o da geldi

Cezaevi günlerini anlattı: Avokado istedim o da geldi
İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi

Böylesi hiç görülmedi! Bu gelişme bir ülkeyi küle çevirebilir
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Mourinho Rafa'nın ardından Fenerbahçe'nin yıldızını da yanına alıyor

Rafa'nın ardından Fener'in yıldızının da kafasını karıştırdı
İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu

Köpekleri istismar edip öldüren doktorla ilgili sürpriz karar