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Samsun'da cinsel istismar suçundan aranan şahıs yakalandı

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Samsun'un Ladik ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından cinsel istismar suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da cinsel istismar suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Ladik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suçu Araştırma Timi (JASAT) ve Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan araştırmada cinsel istismar suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Ç. isimli şahıs enselendi. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma samsun Ladik Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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