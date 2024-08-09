Samsun'da cinsel istismar suçundan aranan şahıs yakalandı

Samsun'da cinsel istismar suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Ladik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suçu Araştırma Timi (JASAT) ve Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan araştırmada cinsel istismar suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Ç. isimli şahıs enselendi. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN