Bisikletiyle ırmağa düşen vatandaş kurtarıldı

Samsun'un Canik ilçesinde köprüden geçerken bisikleti ile ırmağa düşen 56 yaşındaki Murat Soydemirci, itfaiye ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'un Canik ilçesinde köprüden geçmek isterken bisikletiyle ırmağa düşen bir kişi, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Canik ilçesi Irmak Caddesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Irmağı üzerindeki köprüden bisikletiyle karşıya geçmekte olan Murat Soydemirci (56), engelli rampasından indiği sırada dengesini kaybederek ırmağa düştü. Irmaktan kendi imkanlarıyla çıkmaya çalışan Soydemirci, başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Soydemirci'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralanan Murat Soydemirci, ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

