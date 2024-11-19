Samsun'da 154 Bin Liralık Hırsızlık Olayı: Hırsız Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde girdiği iki evden 154 bin lira değerinde bakır eşya ve kablo çalan hırsız, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği'nin takibi sonucu gözaltına alınan C.Ş., adliyeye sevk edildi.
Samsun'da girdiği 2 evden 154 bin liralık bakır eşya çalan hırsız yakalandı
SAMSUN - Samsun'da girdiği 2 evden 154 bin lira değerinde bakır eşya ve kablo çalan hırsız, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde 2 ayrı eve giren kimliği belirsiz hırsız, 154 bin lira değerinde bakır eşya ve kablo çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını C.S.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan C.Ş. bugün "evden hırsızlık ve mala zarar verme" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi.
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