Samsun'da 10 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan kişi sevk edildi

Samsun'da 10 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan kişi sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli, annenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre A.Ç. adlı şahıs, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kızın annesinin şikayeti üzerine A.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı