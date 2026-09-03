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Adapazarı'nda samanlık yangını: Binlerce balya kül oldu, 4 kişi dumandan etkilendi

Adapazarı'nda samanlık yangını: Binlerce balya kül oldu, 4 kişi dumandan etkilendi
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, binlerce saman balyasının kül olmasına neden oldu. Yangında 4 kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ve mahalle sakinlerinin desteğiyle yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde samanlıkta çıkan yangında binlerce saman balyası kül olurken, 4 kişide dumandan etkilendi.

Aşırlar Mahallesi Abay Sokak üzerinde bulunan evin bahçesindeki samanlıkta henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler samanlığın olduğu bölümü tamamen sararken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye delen ekipler, yangını söndürmek için seferber olurken mahalle sakinleri de kendi tankerleriyle yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Meydana gelen yangında dumandan etkilenen 4 kişi, ambulansla olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ederken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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