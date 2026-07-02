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Şam'da kafede patlama: Ölü ve yaralılar var

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Suriye'nin başkenti Şam'ın El-Nasr Caddesi'ndeki bir kafede meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edilirken soruşturma başlatıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'daki bir kafede meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın en yoğun ve hareketli bölgelerinden biri olan El-Nasr Caddesi'ndeki Adalet Sarayı yakınlarında bulunan bir kafede patlama meydana geldi. Suriye basını, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini aktararak, ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var

Şam'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
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