Şam'da İsrail Saldırısının Ardından Hayat Normale Döndü

Şam'da İsrail Saldırısının Ardından Hayat Normale Döndü
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İsrail'in Emevi Meydanı'ndaki Suriye Genelkurmay Başkanlığı'na düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgedeki hayat normale dönerken, halkın yaşadığı korku ve panik dikkat çekti.

Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nın bulunduğu Emevi Meydanı'nda İsrail'in saldırılarının ardından hayat normale döndü.

İsrail ordusunun dün Şam'daki Emevi Meydanı'nda yer alan Suriye Genelkurmay Başkanlığı binasına düzenlediği hava saldırıları sonrası bölgede sakinlik hakim. Saldırılar sırasında büyük panik yaşanan ve gece saatlerine kadar araç ve yaya trafiğine kapatılan Emevi Meydanı'nda sabah saatlerinden bu yana trafikteki yoğunluk dikkat çekiyor. Saldırıların ardından hayat normale dönerken, hasarı merak eden bazı siviller bölgeye gelerek binaları inceledi.

"Biz daha önce çok saldırı gördük, bunu da atlatırız"

Suriye halkının savaşa alışkın olduğunu belirten Ali Bakranlı, "Burası Suriye Genelkurmay Başkanlığı. İsrail, dün buraya 2-3 kere saldırdı. Yaralanan ve ölen oldu. Saldırmaları önemli değil, biz daha önce çok saldırı gördük, bunu da atlatırız. Herkes sokaklarda ama millette hala korku var" diye konuştu.

Emevi Meydanında yer alan kütüphanenin de saldırılarda hasar gördüğünü ifade eden Muhammed Yeser ise, "Burası Suriye'nin en büyük kütüphanesi. 3 saldırı gerçekleştirildi. İsrail'in vurmasıyla kütüphane zarar gördü. Şükürler olsun, İsrail'in saldırısı kesinlikle yanlış. Suriyeliler, savaştan yeni çıktı ve daha önce çok savaş yaşadık" ifadelerini kullandı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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