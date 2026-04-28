Saldırıda yaralı ele geçirilen diğer terörist de tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul Levent'te polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı sırasında çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden Ahmet İmrak'ın sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına karar verildi.

7 Nisan'da Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında ve 2 emniyet mensubunun yaraladığı olayda 1 terörist öldürülmüş, 2 terörist de yaralı olarak ele geçirilmişti. Yakalanan 18 şüphelinin 13'ü tutuklanmıştı. Saldırıda yaralı olarak ele geçirilen saldırganlardan Onur Çelik, taburcu olmasının ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Saldırıda yaralı ele geçirilen diğer terörist Ahmet İmrak'in ise taburcu edilmiş, tedavisinin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülen İmrak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Burada savcılığa ifade veren Ahmet İmrak, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Ahmet İmrak'ın sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına karar verildi. - İSTANBUL

