Haberler

Hafif ticari araç bariyerlere saplandı 4 kişi yaralandı

Hafif ticari araç bariyerlere saplandı 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu Gümüşova mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç bariyerlere saplandı. Araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya sınırında gece saatlerinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç bariyerlere saplandı. Kazada araç içinde bulunun 4 kişi yalandı.

Kaza gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine gitmekte olan N.K. idaresindeki 34 AFK 058 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Araç içinde bulunan 2'si çocuk 4 kişi oldukları yerde sıkıştılar. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine kaza kırım, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Trafik kazasında sürücü N.K., G.I., Ö.K. (17) ve B. P. I. (11) yaralandılar.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sakarya ve Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son dans! Messi ve Ronaldo karşı karşıya gelebilir

Futbolseverler müjde! Büyük kapışmaya günler kaldı
Müge Anlı'nın Azerbaycanlı konuğuna canlı yayında büyük şok

Müge'nin Azerbaycanlı konuğuna canlı yayında büyük şok

Haziran ayının ortasında hala 5 metre kar var

Haziran ayının ortasında hala 5 metre kar var
Cesetsiz cinayette zanlıya 29 yıl hapis cezası verildi

"Ceset yoksa cinayet yoktur" algısını tersine çeviren olay
Dünya Kupası'nın en çok konuşulan görüntüsü! Maç bitene kadar kıpırdamadan bekledi

Dün geceye damga vuran görüntü! 1 saniye bile kıpırdamadı
Adnan Oktar'dan Abramoviç'e geçen Boğaz'daki villada tadilat bitti! İşte son hali

Adnan Oktar'dan Abramoviç'e geçen Boğaz'daki villada tadilat bitti
Uyuşturucuyu ekmeğin arasına saklamışlar! Polis görünce şaşkına döndü

Pes artık! Polis ekmeği bölünce gerçek ortaya çıktı