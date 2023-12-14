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Sakarya'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

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Sakarya'nın Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda tarihi eser, uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla ilgili malzemeler ele geçirildi.

Sakarya'nın Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Akyazı ve Karapürçek ilçelerinde gerçekleşen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 14 adet tarihi eser olarak nitelendirilin sikke ve obje, 55 gram skunk, 105 gram esrar, 20 kilogram tütün, 3 bin 256 adet doldurulmuş, bin 858 adet boş makaron, 1 adet sigara dolum makinesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada 7 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karapürçek Jandarma Sakarya Akyazı Göçmen Kaçakçılığı Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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