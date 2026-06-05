Sakarya'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Sakarya'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Adapazarı, Karasu ve Pamukova ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi. 5 şüpheliye yönelik düzenlenen baskınlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 10 parça halinde toplam 174 gram metamfetamin, 2 parça halinde toplam 780 gram bonzai, 1.764 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 700 TL nakit para ele geçirildi

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı