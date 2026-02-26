Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sakarya'nı Sapanca ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Sapanca ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 512 gram bonzai 200 gram kannabinoid bonzai maddesi, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı