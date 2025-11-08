Haberler

Sakarya'da Tekel Bayisine Silahlı Saldırı: Bir Garson Yaralandı

Serdivan ilçesinde bir tekel bayisine yönelik silahlı saldırıda, husumetli şahıs tarafından ateş açıldı. Olayda yan işletmede çalışan bir garson yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tekel bayisine bir araç içerisinden silahla ateş açıldı. Paniğe sebep olan olayda yan işletmede çalışan bir garson yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.15 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekel bayisinin sahibi T.T. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen F.S.K. isimli şahıs, 34 KRD 330 plakalı BMW araçla iş yerinin önüne geldi. Şüpheli, araç içerisinden silah ile dükkana doğru art arda ateş açtı. Kurşunlardan bazıları tekel bayisine isabet etti. Seken bir merminin çekirdeği ise tekel bayisinin hemen yanında bulunan farklı bir işletmede garson olarak çalışan N.T.'nin sol koluna isabet etti. Yaralı garson, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. N.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırının ardından şüpheli F.S.K. olay yerinden aracıyla kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - SAKARYA




