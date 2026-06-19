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Dron destekli operasyonda seraya gizlenen hint kenevirleri ele geçirildi

Dron destekli operasyonda seraya gizlenen hint kenevirleri ele geçirildi
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Sakarya'da narkotik ekiplerinin dron destekli çalışmasıyla seracılık faaliyeti görüntüsü verilen alanda 20 kök hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da narkotik ekiplerinin dron destekli çalışmaları neticesinde, seracılık faaliyeti görüntüsü verilen alanda yetiştirilen 20 kök hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Dron destekli yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Adapazarı ilçesinde ikamet eden bir şahsın seracılık görüntüsü verdiği alanda hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 20 kök hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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