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Sakarya’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2’si polis, 5 yaralı

Sakarya’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2’si polis, 5 yaralı
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2’si polis 5 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Caddesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 54 A 7282 plakalı polis aracı ile 54 AAE 174 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlardaki 2'si polis memuru olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralı polisler Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, otomobilde bulunan diğer 3 yaralı ise Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

alkol testi yapılsın.! alkollü araç kullanmak artık moda oldu.!

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