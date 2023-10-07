Sakarya'da Kadını ve Yanındaki Arkadaşı Vuran Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da takip ettiği eşi ve yanındaki erkek arkadaşını tabancayla vuran şüpheli tutuklandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, 5 Ekim'de gece saatlerinde, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.A, kendisini aldattığını düşündüğü eşi T.A.'yı takip ettikten sonra yanında 1 erkekle birlikte gördü. Yanlarına gidince çıkan tartışmanın ardından İ.A., eşi T.A. ile yanındaki arkadaşı B.T.'yi tabancayla vurdu. Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Hastanede tedavileri süren T.A. ile B.T.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.