Sakarya'da Eşi ve Erkek Arkadaşını Vuran Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Sakarya'da takip ettiği eşi ve yanındaki erkek arkadaşını tabanca ile vuran şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayın yaşandığı yerdeki tartışma sonucunda şüpheli, eşi ve erkek arkadaşını vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli polise teslim oldu.

Olay, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; İ.A, kendisini aldattığını düşündüğü eşi T.A.'yı takip etti. İ.A., eşi T.A ve yanındaki B.T. ile tartıştı. Burada İ.A. eşi ile yanındaki B.T.'yi tabanca ile vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli kullandığı silahla polise teslim oldu. Polisteki işlemlerinin ardından İ.A. adliyeye sevk edildi. Ekip otosuna bindirildiği sırada İ.A., gazetecilerin "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusuna da "Adalet" cevabını verdi. Öte yandan yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

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