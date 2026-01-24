Haberler

Cezaevi koğuşunda bir tutuklu ölü bulundu

Güncelleme:
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir tutuklu koğuşta ölü bulundu. Hakan Millet isimli tutuklunun ölümünün şüpheli olduğu belirtilerek inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir tutuklu koğuşta ölü bulundu.

Ferizli 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A-6 koğuşundan gelen çağrı üzerine ceza infaz kurumu personeli koğuşa girdi. Yapılan kontrolde, koğuşta tutuklu bulunan Hakan Millet isimli tutuklu yerde yüzüstü ve hareketsiz halde yattığı tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine ceza infaz kurumu personelince 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak sağlık ekipleri talep edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede, tutuklunun hayatını kaybettiği belirlendi. Tutuklunun ölümünün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
