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ŞAHKUT, Nurdağı'nda 10 kişiyi enkazdan canlı çıkarttı

3. Sayfa Haberleri

ŞAHKUT, Nurdağı'nda 10 kişiyi enkazdan canlı çıkarttı

Gaziantep Şahinbey Belediyesi'ne bağlı ŞAHKUT ekipleri Nurdağı'nda yaptığı arama kurtarma çalışmaları sırasında 15 kişilik ekiple 10 vatandaşın hayata tutunmasını sağladılar.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi'ne bağlı ŞAHKUT ekipleri Nurdağı'nda yaptığı arama kurtarma çalışmaları sırasında 15 kişilik ekiple 10 vatandaşın hayata tutunmasını sağladılar.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Nurdağı'nda 7 gün boyunca görev alan 15 kişilik ŞAHKUT ekibi 10 vatandaşı arama kurtarma ekipleri ile birlikte enkaz altından çıkardı. ŞAHKUT ekipleri depremin en çok vurduğu bölgelerden birisi olan Nurdağı'na tüm ekipmanları ile birlikte giderek yapılan çalışmalara gece gündüz demeden destek oldular.

Yaraların bir an önce sarılması için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Bütün personelimiz büyük bir istekle ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza yardım edebilmek, onların acısını bir nebze de olsa dindirebilmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Depremin olduğu ilk günden bu yana vatandaşlarımıza destek olmak için onların ihtiyaçlarını karşılaya bilmek için çalışıyoruz. ŞAHKUT ekiplerimiz Nurdağı'nda 10 vatandaşımızın kurtarılmasında gece gündüz demeden çalıştılar. Bizlere güzel haberler getirdiler. Emeklerine sağlık. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şahinbey Belediyesi Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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