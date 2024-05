Sağlık çalışanlarını bıçakla tehdit eden şahıs tutuklandı

RİZE - Rize'de sağlık raporu almak istediği hastanede olumsuz cevap alınca elindeki bıçakla sağlık çalışanlarını tehdit eden şahıs tutuklandı.

Olay, 28 Mayıs tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. O.K. isimli kişi ehliyet belgesi için almak zorunda olduğu sağlık raporu nedeniyle hastaneye müracaat etti. Psikiyatri hastası olduğu için kliniğe yönlendirilen O.K. burada olumlu sağlık raporu alamayacağını öğrendi. Bunun üzerine cebinden çıkardığı bıçak ile sağlık çalışanlarını tehdit etmeye başlayan O.K.'yi sağlık çalışanları sakinleştirmeye çalıştı. Hastane polisinin olaya müdahil olurken, sağlık çalışanlarının çabaları sonucunda ikna edilen O.K. hakkında sağlık çalışanlarına tehdit ve hakaretten soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin yapılmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.