Safranbolu'daki Düğünde Havai Fişek Paniği

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir düğün sırasında atılan havai fişeğin kalabalığın arasında patlaması paniğe yol açtı. Olayda yaralanan olmadı ancak bir kişi ezilme tehlikesi geçirdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir düğünde atılan havai fişeğin kalabalığın arasında patlaması paniğe neden oldu.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde düzenlenen bir düğün töreninde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence sırasında atılan havai fişeklerden bazıları yön değiştirerek davetlilerin bulunduğu alanda patladı. Patlamayla birlikte düğün alanında kısa süreli panik yaşanırken, bir kişi ezilme tehlikesi geçirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayda yaralanan olmazken, çevredekiler duruma müdahale etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
