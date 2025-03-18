ABD: İran'a olası harekat masada

Trump, ikinci savaşını açmaya çok yakın: Olası harekat masada
Oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oryantal Tanyeli hayatını kaybetti
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemi çöktü, yolcular saatlerce bekledi

Yüzlerce yolcu saatlerce bekledi, dayanamayıp bayıldılar
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan orduya Suriye'ye misilleme talimatı

Cumhurbaşkanı'ndan orduya "vurun" talimatı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda POLNET Sistemi Geçici Olarak Devre Dışı Kaldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda POLNET Sistemi Geçici Olarak Devre Dışı Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) yaşanan arıza nedeniyle Türkiye genelinde pasaport kontrol işlemleri geçici olarak kesintiye uğradı. Ulaştırma Bakanlığı, sistemin tekrar çalışmaya başladığını duyurdu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Polnet sistemi, saat 18.20'de yaşanan arıza nedeniyle geçici olarak devre dışı kaldı. Ulaştırma Bakanlığı, sistemin yeniden çalışmaya başladığını duyurdu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen hizmetlere bilişim desteği veren Polis Bilgi Sistemi'nde saat 18.20 itibariyle yaşanan sistem arızası nedeniyle Türkiye genelinde pasaport kontrol işleminin bir süreliğine kesintiye uğradığı aktarılmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "17 Mart 2025 tarihinde saat 18.20 itibarıyla Polis Bilgi Sistemi (POLNET) üzerinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle Türkiye genelinde pasaport kontrol işlemlerinde geçici bir kesinti yaşanmıştır. Polis ve terminal IT ekipleri tarafından arızaya hızla müdahale edilmiş, süreç boyunca işlemler manuel olarak yürütülmüştür. Sistem üzerindeki çalışmalar tamamlanmış olup, pasaport kontrol işlemleri normale dönmüştür. Bu süreçte havalimanlarımızda yolcularımızın temel ihtiyaçları karşılanarak su ikramı ve bilgilendirme sağlanmıştır. Terminal havalandırma sistemleri en üst seviyede çalıştırılmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin
img

Bedava futbolcudan servet kazandılar
img

Futbolcusunu yerden yere vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sultan Vahdettin'in torununa hırsızlık şoku! 11 milyon liralık mücevheri poşetler içinde çalmış

Osmanlı torununa hırsızlık şoku! Her hafta poşetler içinde çalmış
Mühendis, barfiks çubuğuna asılı halde bulundu

Mühendis, barfiks çubuğuna asılı halde bulundu
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.