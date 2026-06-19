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Rusya'dan Romanya vatandaşına Ukrayna'ya casusluktan 15 yıl hapis cezası

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Romanya vatandaşı David-Adrian Kercho’nun Ukrayna’ya casusluk yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Kercho’nun, Rusya’nın Soçi kentindeki hava savunma sistemlerinin konumlarını Ukrayna istihbaratına aktardığı belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), David-Adrian Kercho adlı Romanya vatandaşına Ukrayna'ya casusluk yaptığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Rusya'da Romanya vatandaşı bir kişi Ukrayna'ya casusluk yapmaktan suçlu bulundu. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), David-Adrian Kercho adlı Romanya vatandaşının Kiev'in, Rusya'daki hassas hava savunma sistemlerinin yerini tespit etmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Açıklamada, Kercho'nun Rusya'nın güneyindeki Soçi kentinde bulunan hava savunma sistemi konumlarını 2024 yılının Ağustos ayında Ukrayna istihbarat servisi ile paylaştığı kaydedilirken, "Düşmanın çıkarlarına bilgi elde etme karşılığında, Romanya vatandaşının Rusya'dan güvenli bir şekilde ayrılarak Ukrayna silahlı kuvvetlerine katılması konusunda yardım sözü verdi" denildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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