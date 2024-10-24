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Rönesans Rezidans Davasında 3. Duruşma Gerçekleşti

Rönesans Rezidans Davasında 3. Duruşma Gerçekleşti
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Hatay'da depremin vurduğu Rönesans Rezidans davasında tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yakınlarını kaybettiğini belirterek tahliye talebinde bulundu. Duruşmada, rezidansın yıkılmasının gerekçeleri ve sorumluların durumu üzerine savunmalar yapıldı.

Depremin vurduğu Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans ile ilgili dava kapsamında 3. duruşma gerçekleştirildi. Rezidansın tutuklu müteahhidi Mehmet Yaşar Çoşkun'un aynı binada yakınlarının da öldüğünü, kendisinin de acı çektiğini söyleyerek tahliyesini talep etmesi dikkat çekti.

Asrın felaketinde Antakya ilçesinde yüzlerce insanın hayatını kaybettiği 250 daireden oluşan Rönensans Rezidans deprem anında saniyeler içinde yerle bir olmuştu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce davanın 3. duruşması gerçekleştirildi. Duruşmada Rönesans Rezidans'ta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katılım gösterdi. Duruşmaya; rezidansın tutuklu olarak yargılanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, SEGBİS üzerinden, tutuklu kontrol elemanı Önder Artun, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Sekiçoğlu ve tutuksuz olarak yargılanan proje müdürü İ.D. mevcutlu olarak, tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan SEGBİS üzerinden katıldı. Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar ayla yargılanan davada sanıklar ve müvekkilleri kendilerini savundular.

"Antakya'da ilk kez kule vinç bu binada kullanıldı ve herhangi bir masraftan kaçmadım"

Tutuklu olarak yargılanan Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, "Depremde aynı binada bende yakınlarımı kaybettim. Depremde yakınlarını kaybedenlerle aynı acıları yaşıyorum. Depremde vefat edenlere rahmet diliyorum. Bina inşaatında C-30 beton kullandım ve demiriyle, betonunu fazlasıyla koydum. Kalıp, dikme demir ve kullandığımız malzemeler yüksek kaliteli malzemeler. Hangi akıl bu binada eksik malzeme kullanır. Antakya'da ilk kez kule vinç bu binada kullanıldı ve herhangi bir masraftan kaçmadım. Depremin şiddeti gittikçe büyüdü ve yaşadığımız deprem dünyada karada yaşanan 10 büyük depremden biridir. Antakya'nın yüzde 90'ınında zemin sıvılaşması var. Hatay'da yaptığım kaliteli ve ilkeli işlerle bilinirim. Kalp hastasıyım ve prostat sorunu yaşıyorum. Tutukluluğumun kaldırılmasını talep ediyorum. Adalete ve hakkaniyete inanan bir insanım, ilahi adalete ve sizin adaletinize güveniyorum" dedi.

Tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu, projede ve denetiminde herhangi bir hata olmadığını iddia ederek, "Toplumda saygınlığımı herkes bilir. Hatay'da 1200'ün üzerinde binada yapı denetim uzmanı olarak görev aldım. Rönesans Rezidans'ın kaba inşaatında görev almadım. Beton kalitesinden sorumlu olmam gerekmemektedir. Proje ve denetimde hata yoktur. Adli kontrolle tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşmada rezidansın tutuklu olarak yargılanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan'ın, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu'nun tutukluğunun devam etmesi ve tutuklu kontrol elemanı Önder Artun'un sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine, tutuksuz olarak yargılanan proje müdürü İ.D., tutuksuz olarak yargılanan B.M. ve tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi A.K.'nın tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilmesi kararı verildi.

Öte yandan mahkeme heyeti tarafından dosyanın yeni bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verildi.

Rezidansın müteahhidi olan Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi olan firari Hüseyin Yalçın Coskun'un yakalanmasına yönelik emrin devamına kararına verilirken duruşma 24 Ocak 2025 tarihine ertelendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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