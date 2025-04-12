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Rize'de Yamaçtan Kopan Kayalar Bir Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

Rize'de Yamaçtan Kopan Kayalar Bir Evi Kullanılamaz Hale Getirdi
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Rize'nin Sütlüce köyünde sabah saatlerinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri bir evi vurarak kullanılmaz hale getirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde o sırada kimsenin olmaması olası bir felaketi önledi.

Rize'de yamaçtan kopan kayaların çarptığı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Sütlüce köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yamacın alt kısmında bulunan eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle zarar gören ev kullanılmaz hale gelirdi. Evde o sırada kimsenin olmaması ise muhtemel bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçmiş oldu. - RİZE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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