Rize'de Yamaçtan Kopan Kayalar Bir Evi Kullanılamaz Hale Getirdi

Rize'de yamaçtan kopan kayaların çarptığı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Sütlüce köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yamacın alt kısmında bulunan eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle zarar gören ev kullanılmaz hale gelirdi. Evde o sırada kimsenin olmaması ise muhtemel bir can kaybı ve yaralanmanın önüne geçmiş oldu. - RİZE