Rize'de meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Rize'de dün gece meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza Fındıklı ilçesinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fındıklı ilçesinden Ardeşen istikametine gitmekte olan İsmail Baykal yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak yoldan çıktı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada İsmail Baykal ve Hasan Çatalbaş hayatını kaybederken, Yiğitcan İ., Umut P., Yetişan İ. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - RİZE