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Rize'de Kız Meslek Lisesinde Görevli Memur Maksadını Aşan Hareketlerle İlgili Soruşturma Başlatıldı

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Rize Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan bir memur, öğrencilere yönelik maksadını aşan hal ve hareketlerde bulunduğu iddiasıyla açığa alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Rize'de kız meslek lisesinde görev yapan bir memur, öğrencilere maksadını aşan hal ve hareket ettiği iddiası ile açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.

Rize Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir okul personelinin öğrencilere yönelik maksadını aşan hal ve harekette bulunduğu iddiası ile yapılan şikayetler üzerine Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından harekete geçildi. Maksadını aşan hal ve hareket nedeniyle hakkında Rize Valiliği tarafından soruşturma başlatılan H.T. isimli personel açığa alındı.

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü konu ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Rize Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Personeli H.T. hakkında öğrencilere karşı maksadını aşan hal ve hareketlerde bulunduğuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze 25 Haziran 2024 Salı günü ulaşan şikayet, müdürlüğümüzce değerlendirilmiş olup; aynı gün konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma başlatılmış ve bahse konu personel açığa alınmıştır. Konu Valiliğimizce takip edilmekte olup; gelişmelerle ilgili ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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