Rize'de kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde dalgalar arasında kaybolan kadını bulmak için yapılan arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor. Kayıp kadının bulunması için umutlar tükeniyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 27 Kasım günü sahilde dalgaların getirdiği odunları toplamak istediği sırada dalgalar arasında kaybolan kadını arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar (52) derelerin denize getirdiği ve ardından dalgaların sahile vurduğu odunlardan toplamak için deniz kenarına indi. Bir daha geriye dönmeyen Bekar için ailesi endişelenince kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbarın ardından ekipler arama çalışması başlatıldı. Bekar'ın arama çalışmaları 7. gününde de sabahın erken saatlerinde başkadı. Kayıp kadını arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kayıp kadının bulunması için umutlar tükeniyor. Havadan, karadan ve denizden süren arama çalışmalarında kaybolan kadına dair bir iz bulunamadı. Arama çalışmalarına helikopterler de destek verdi. - RİZE