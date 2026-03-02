Haberler

Rize'de arızalanan tır alev alev yandı

Güncelleme:
Rize'nin Pazar ilçesinde seyir halindeyken arızalanan bir tır, yol kenarına park edildikten kısa bir süre sonra alev aldı. Araç, yangın söndürme ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Rize'nin Pazar ilçesinde seyir halindeyken arızalanan tır alev alev yandı.

Olay, Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Merdivenli köyü mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den Artvin yönünde giden İ.Ş. idaresindeki 31 KMD 81 plakalı tır arızalandı. Araçtan çıkan dumanları gören sürücü, aracı yol kenarına park ederek, aşağı indi. Bir anda alev alan tır ateş topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine Kaçkar İtfaiye Birliği, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

