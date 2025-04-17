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Reyhanlı'da Motosiklet Kazası: Küçük Kız Ölümden Kıl Payı Kurtuldu

Reyhanlı'da Motosiklet Kazası: Küçük Kız Ölümden Kıl Payı Kurtuldu
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada, okuldan dönen küçük bir kız çocuğu ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin havaya uçtuğu kazada, küçük kızın ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyreden Ahmet P. idaresindeki 31 APA 993 motosiklet, 20 ALY 809 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçan motosiklet sürücüsü Ahmet P. ile yanındaki Şehmus D. yaralandı. Kaza esnasında okuldan eve giden küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ile ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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