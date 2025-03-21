Reyhanlı'da Demir Korkuluk Hırsızlığı Kamerada

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde at arabasıyla gelen şahsın evin bahçesinde bulunan demir korkuluğu alarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşandı. At arabasıyla hurda toplayan bir şahıs, mahallede bulunan bir evin bahçesine girdi. Evin bahçesinde bir süre gezinen şahıs, demir korkuluğu alarak arabasına yükleyerek bölgeden uzaklaştı. Şahsın rahat bir şekilde demir korkuluğu alıp uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY