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Reyhanlı'da Demir Korkuluk Hırsızlığı Kamerada

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir kişi, at arabasıyla bir evin bahçesinden demir korkuluk çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde at arabasıyla gelen şahsın evin bahçesinde bulunan demir korkuluğu alarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşandı. At arabasıyla hurda toplayan bir şahıs, mahallede bulunan bir evin bahçesine girdi. Evin bahçesinde bir süre gezinen şahıs, demir korkuluğu alarak arabasına yükleyerek bölgeden uzaklaştı. Şahsın rahat bir şekilde demir korkuluğu alıp uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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