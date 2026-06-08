Haberler

Tokat'ta 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Tokat'ta 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan 2 sürücü tutuklandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 sürücü tutuklandı.

Kaza, önceki gün Reşadiye ilçesi Çayırpınar köyü Sanayi Sitesi Kavşağı'nda yaşandı. C.Y.F. (24) idaresindeki 60 FC 230 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarında park halindeki motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki Çetin Coşkun (24) ile Semih Özer (21) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken araçtaki F.K. (35) ise hafif yaralandı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda sola sinyal verip sağa manevra yaparak kazaya yol açtığı belirlenen 60 M 2028 plakalı aracın sürücüsü A.O.T. ile kazaya karışan otomobilin sürücüsü C.Y.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücüler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

Savaş yeniden şiddetlenirken Trump'tan ilk açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oturduğu yerden 8 asgari ücret kazanıyor

Oturduğu yerden 8 asgari ücret kazanıyor
PSG Başkanı canlı yayında anlattı: Artık delirdiğini düşünüp korkmaya başlamıştık

Canlı yayındaki sözleri çok konuşuldu: Korkmaya başladık
Beton mikseri uçuruma yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Cansız bedenleri beton mikserinden güçlükle çıkardılar
Erbil'de uçuşlar durdurdu

Irak alarmda: Erbil'de uçuşlar durduruldu
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Metrobüste ölüm takibi! Ferdi'yi hayattan koparan sebep akılalmaz
Gram altında 10 bin lira için tarih verildi

Gram altında 10 bin lira için tarih verildi