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Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Soruşturma Başlatıldı
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Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, SEGBİS sistemiyle ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adlı kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve Bolu'da gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, SEGBİS sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermesinin ardından adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacak" sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Kütahyalı, aracıyla seyir halindeyken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı takip sonucunda TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde yakalandı. Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite'ye sevk edildi. Burada işlemleri biten Kütahyalı, Bolu Adliyesi'ne getirildi. Rasim Ozan Kütahyalı, SEGBİS sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından SEGBİS sistemiyle sevk edildiği Nöbetçi Hakimlikçe, Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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