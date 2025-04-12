Ramazan Bayramı Tatilinde Afyonkarahisar'dan 5 Milyondan Fazla Araç Geçişi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Ramazan Bayramı tatili sürecinde Afyonkarahisar'dan 5 milyon 860 binin üzerinde araç geçişi olduğunu ifade etti.

Vali Yiğitbaşı, asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ile asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili açıklama yaptı. Ramazan Bayramı tatili süresince kavşak noktası Afyonkarahisar'dan 5 milyon 860 binin üzerinde araç geçişi olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, "İlimizden geçen araç sayısındaki artış ve meydana gelen kazaların yüzde 77'sinin aşırı hızdan kaynaklanıyor. Bundan dolayı radar denetimlerimiz geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 60 artırılmıştır. Alınan bu sıkı trafik tedbirleri neticesinde geçen döneme oranla toplam trafik kazalarında yüzde 10'luk bir azalış sağlanmıştır.

Araması bulunan şüphelilerin yakalanma oranında yüzde 10 artış olduğunu belirtmek isterim.

FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan 1 şüpheli yakalandı. DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında yapılan iki planlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak sınır dışı edilmiştir" dedi. - AFYONKARAHİSAR