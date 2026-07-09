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Ankara'da 4. katta intihara kalkışan şahsı polis ekibi ikna etti

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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 30 yaşlarındaki bir şahıs, geçen hafta olduğu gibi bugün de bir binanın 4. kat penceresine çıkarak intihara kalkıştı. Polis ekiplerinin yarım saatlik ikna çalışması sonucu şahıs bulunduğu yerden indirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir binanın 4. kattaki penceresine çıkarak intihara kalkışan şahıs, polis ekiplerinin ikna çalışmalarının ardından binadan indirildi. Şahsın geçen hafta da intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, 30 yaşlarında bir şahıs geçen hafta intihar girişiminde bulunup ikna edilmesinin ardından bugün yeniden intihar girişiminde bulunmak için bir binanın penceresine çıktı. Şahsı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik süren çalışmalarının ardından şahıs, ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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