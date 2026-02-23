Haberler

Polonya'da Belarus için casusluk yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı

Güncelleme:
Polonya İç Güvenlik Ajansı, Belarus askeri istihbaratı için casusluk yaptığı iddia edilen bir Belarus vatandaşını gözaltına aldı. Şahıs, 3 ay süreyle tutuklandı ve NATO ile Polonya savunması açısından kritik bilgileri toplamakla suçlanıyor.

Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW), Belarus askeri istihbaratı için casusluk yaptığı öne sürülen 1 Belarus vatandaşını gözaltına aldı. Polonya ve NATO savunması için kilit önemdeki yerler ile kritik altyapıya ilişkin bilgi topladığı belirtilen şahıs, 3 ay süreliğine tutuklandı.

Polonya Ulusal Savcılığı Sözcüsü Przemyslaw Nowak, Belarus vatandaşı bir kişinin kendi ülke askeri istihbaratına casusluk yaptığı gerekçesiyle ABW görevlileri tarafından şubat ayı başında gözaltına alındığını açıkladı. Nowak, Pavel T. isimli şahsın Haziran 2024-Şubat 2026 tarihleri arasında Belarus askeri servislerinin operasyonlarında aktif görev aldığını belirtti. Söz konusu kişinin NATO ve Polonya savunması için kilit önemdeki yerler ile kritik altyapı tesislerinin keşif ve gözetiminden sorumlu olduğunu bildiren Nowak, bu kişinin Almanya ve Litvanya'da da faaliyet gösterdiğinin belirlendiğini ifade etti. Soruşturmanın güvenliği açısından daha fazla bilgi paylaşamayacağını aktaran Nowak, Pavel T.'nin savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 3 aylığına tutuklandığını bildirdi.

Polonya yasalarına göre yabancı devlet adına casusluk yapmak 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
