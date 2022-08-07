Son Dakika | Polisten kaçmak isterken 1'inci kattan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti Son dakika haber... Polisten kaçmak isterken 1'inci kattan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti Hırsızlık suçundan 20'e yakın kaydı bulunan ve polisten kaçmak istediği esnada binanın 1'inci kattan beton zemine düşerek yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisten kaçmak isterken 1'inci kattan düşen şahıs hastanede hayatını kaybetti SAKARYA - Hırsızlık suçundan 20'e yakın kaydı bulunan ve polisten kaçmak istediği esnada binanın 1'inci kattan beton zemine düşerek yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün saat 14.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Çeşme Meydanı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri hırsızlık suçundan 20'e yakın suç kaydı bulunan Irak uyruklu A.K.H.A.C. isimli suç makinesini yakalamak için çalışma başlattı. Bu çerçevede şahsın yaşadığı binayı tespit eden ekipler harekete geçti. Şahıs, polisten kaçmak istediği esnada 1'inci kattan beton zemine düştü. Yaralanan şüpheli için bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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