Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine ateş açarak hayatını kaybeden şahsın cinsel organında 16 parça eroin bulundu. Yapılan araştırma sonucu ölen şahsın kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 13, yaralı şahsın ise toplam 6 suç kaydı olduğu tespit edildi.

İstanbul Arnavutköy'de polis ekiplerine ateş açarak hayatını kaybeden şahsın cinsel organında gizlediği tespit edilen 16 parça eroin ele geçirildi.

Olay, Taşoluk Mahallesi Candaner Sokak'ta meydana geldi. Polis ekipleri Kavakdibi Sokağı üzerinde bulunan metruk binaya uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili kontrole gitti. Bina çevresinde çalışma yapan ekipler vatandaştan gelen beyan üzerine yabancı araçlar üzerinde kimlik kontrolü yapmak istedi. Bu sırada sokakta araç içinde bulunan 2 şüpheli polisi görünce silah çekerek kaçmak istedi. Polis ekipleri ile şüpheliler arasında çatışma çıkarken, olayda Erhan K. isimli şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hakan Ç. isimli şüpheli ise tedavi altına alındı.

İstanbul'da polisle çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı

ÖLEN ŞAHSIN CİNSEL ORGANINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Hayatını kaybeden Erhan K.'nın kaldırıldığı hastanede müdahale sırasında cinsel organında uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından ölen şahsın cinsel organında sakladığı satışa hazır vaziyette 16 parça eroin ve olay sırasında kullandıkları 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konuya ilişkin ekiplerin çalışmaları ise sürüyor.

İstanbul'da polisle çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Yapılan araştırma sonucu Erhan K.'nın kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 13, Hakan Ç.'nin ise toplam 6 suç kaydı olduğunun tespit edildiği, tahkikat işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Arnavutköy İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

 7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu

7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu

 Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım
500

Yorumlar (4)

Murat Celik:

hak eden cezasız kalmaz

17
0
yanıtYanıtla
Orhan Özsoy:

Su testisi su yolunda kırılır

12
0
yanıtYanıtla
Baba Yabgu:

Ne köt varmış mağara gibi

5
0
yanıtYanıtla
KARAYEL:

bence polis abiler sokmuslardir.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title