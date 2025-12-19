Haberler

Bakırköy Adliyesi'nde tahliye vaadiyle dolandırıcılık yapan polis memuru hakkında 17 yıla kadar hapis talebi

Bakırköy Adliyesi'nde görevli polis memuru H.K.'nin, tutuklu şahısların tahliyesi için 95 bin euro talep ettiği iddia ediliyor. İddianame hazırlandı, A.D. ve H.K. hakkında toplam 17 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bakırköy Adliyesi'nde 2021 yılında görev almış polis memurunun, 'tefecilik' suçundan tutuklanan 2 şahsın yakınından tahliye vaadiyle 95 bin euro talep eden ve para alışverişi sırasında 1 şüpheliyle beraber tutuklanmasına ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, 2 şüpheli hakkında 17 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy Adliyesi'nde, 2021 yılında polis memuru olan H.K.'nin, 'tefecilik' suçundan tutuklanan C.B. ve B.B.'nin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın bilgi ve belgelerine erişerek bunları 3'üncü şahıslar ile paylaştığı iddia edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.K.'nin eriştiği belgeleri, tutuklu şüphelilerin yakını olan A.D. ile Whatsapp üzerinden paylaştığı, bu bilgiler karşılığında ise A.D.'nin ise tutuklulardan tahliye vaadiyle 95 bin euro, işe başlamak için ise ön ödeme olarak 50 bin euro talep ettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, A.D. ve H.K. isimli şahıslar 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Şüphelilerin serbest bırakılmaları için 95 bin euro talep etmiş

Hazırlanan iddianamede, 30 Eylül 2020 tarihinde haklarında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Z.Y. ile A.M.Y. isimli şahısların yakını olan A.D.'nin, H.K. aracılığıyla, gözaltındaki şahısların serbest bırakılmaları ve el konulan malların iade edilmesi şüphelilerden 95 bin euro talep ettiği, işe başlamadan önce ise 50 bin euro almak için sözleştikleri aktarıldı. İddianamede, A.D. isimli şahsın, 2 Ekim 2021 tarihinde, M.A. ile Bakırköy'de buluşup, 40 bin euro teslim alacağı sırada gözaltına alındığı, ardından ise bir diğer şüpheli H.K. ile birlikte tutuklandıkları anlatıldı.

17 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, şüpheliler A.D. ve H.K. hakkında, 'soruşturmanın gizliliğini ihlal', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' ve 'kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' suçlarından toplamda 6 yıldan 17 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca, iddianamede, şüpheli H.K. hakkında ise 'kamu görevlisi tarafından görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak' suçundan 2 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
