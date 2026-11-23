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Erzincan'da polis ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla esnafa yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince Ordu, Fevzipaşa, Nermi Tonbul ve Şehit Yüzbaşı Fatih Devravut caddelerinde faaliyet gösteren esnaf ziyaret edildi.

Çalışma kapsamında esnafa yol ve kaldırımların duba ve benzeri materyallerle işgal edilmemesi, çift sıra park yapılmaması ve motosikletli kuryelerin kask ile koruyucu ekipman kullanmasının önemi anlatıldı.

Ekipler, bilgilendirme faaliyetinde esnafa trafik güvenliğine ilişkin broşür dağıttı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, daha güvenli ve düzenli bir trafik ortamı oluşturulmasına yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı