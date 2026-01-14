Haberler

Sahte gıda üretimi yapan iş yerlerine operasyon: 3 gözaltı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde jandarma, sahte gıda üretimi yaptığı tespit edilen 4 iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 11.400 kilogram sahte et ve çeşitli gıda ürünleri ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında sahte gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerine operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda Polatlı'da faaliyet gösteren 4 farklı iş yerinde sahte gıda üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün KOM Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 farklı işletmede yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 700 bin lira olan; 11 bin 400 kilogram sahte et ve muhtelif gıda 20 bin adet farklı firmalara ait etiket ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişki adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
